هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب كوستاريكا

MENAFN - Al Wakeel News)ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة /ألاخويلا/ في كوستاريكا.



وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الهزة وقع على بعد 14 كيلومترا من منطقة /أوبالا/ الواقعة بالمقاطعة، وعلى عمق 10 كيلومترات.



ولم ترد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة.



يشار إلى أن كوستاريكا تتعرض باستمرار إلى زلازل بقوة مختلفة نتيجة وجودها على طبقات جيولوجية نشطة تتسبب في وقوع تصدعات جوفية كثيرة.

