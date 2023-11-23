هزة أرضية بقوة 4.7 تضرب كوستاريكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة /ألاخويلا/ في كوستاريكا.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الهزة وقع على بعد 14 كيلومترا من منطقة /أوبالا/ الواقعة بالمقاطعة، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة.
يشار إلى أن كوستاريكا تتعرض باستمرار إلى زلازل بقوة مختلفة نتيجة وجودها على طبقات جيولوجية نشطة تتسبب في وقوع تصدعات جوفية كثيرة.
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