شاهد مذيعة إندونيسية تبكي على الهواء أثناء استعراض مشاهد لأطفال 'الشفاء'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خلال قراءتها خبراً مرفقاً بمشاهد مصورة عن نقل الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء في قطاع غزة إلى مصر بأعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي المجمعَ الطبي، لم تتمالك مذيعة إندونيسية دموعها ودخلت في نوبة بكاء شديدة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثته قناة "تي في أون" على منصة "تيك توك"، مذيعة الأخبار الصباحية بوتري ويندا ساري التي انهمرت دموعها خلال عرض مشاهد لرحلة نقل 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى مصر لتلقي الرعاية اللازمة.

وقالت ساري، إن "الأطفال يعانون من الجفاف والقيء والإسهال نتيجة سوء التغذية وعدم توفر المياه النظيفة من أجل تحضير الحليب الخاص بهم وهو ما أدى إلى وفاة 6 منهم، بعد قصف القوات الإسرائيلية لمحيط مستشفى الشفاء وفرض حصار عليها استمر طيلة أسبوع قبل إخلائها".

لبنان 24