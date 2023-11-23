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الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم بلاطة: شهيد وإصابتان ومداهمة منازل

11/23/2023 5:27:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة نابلس ومخيم بلاطة، منذ منتصف الليلة الماضية، ما أسفر عن استشهاد فتى، وإصابة مواطنين فلسطينيين آخرين بالرصاص.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وتمركزت في المنطقة الشرقية، وداهمت مخيم بلاطة، واندلعت إثر ذلك مواجهات عنيفة.
واستُشهد الفتى عز الدين مصطفى حافي (18 عاما)، إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس خلال المواجهات في المخيم والمدينة، كما أصيب شابان آخران أحدهما في الظهر والآخر في القدم.

وفا

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