الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم بلاطة: شهيد وإصابتان ومداهمة منازل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة نابلس ومخيم بلاطة، منذ منتصف الليلة الماضية، ما أسفر عن استشهاد فتى، وإصابة مواطنين فلسطينيين آخرين بالرصاص.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وتمركزت في المنطقة الشرقية، وداهمت مخيم بلاطة، واندلعت إثر ذلك مواجهات عنيفة.
واستُشهد الفتى عز الدين مصطفى حافي (18 عاما)، إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس خلال المواجهات في المخيم والمدينة، كما أصيب شابان آخران أحدهما في الظهر والآخر في القدم.
وفا
MENAFN23112023000208011052ID1107476863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.