-->

Thursday, 23 November 2023 02:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ثوانٍ حبست الأنفاس... كيف انقذت مكالمة على 911 حياة رضيعة ووالدتها - فيديو

11/23/2023 5:27:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنقذت مكالمة حياة رضيعة وأعادت والدتها إلى بر الأمان بعد أن استغاثت الوالدة على هاتف الطوارئ الموحد 911 بكوادر الأمن العام .
وشكرت السيدة في حديث لإذاعة الأمن العام متلقي البلاغات على هاتف الطوارئ 911 على سرعة الاستجابة وربطها عبر الهاتف مع مسعفي الدفاع المدني الذين أرشدوها لإجراء الإسعافات الأولية الضرورية لحين وصول سيارة الإسعاف.
وبينت أن رضيعتها تعرضت قبيل منتصف ليلة الثلاثاء لحادثة اختناق أثناء الرضاعة فقامت على الفور بالاتصال على هاتف الطوارئ 911 الذين استجابوا بشكل مباشر وقاموا بربطها هاتفياً مع مسعف من داخل عرفة عمليات دفاع مدني شرق اربد والذي أرشدها لتقديم الإسعافات الأولية لحين وصول الكوادر الإسعافية الميدانية.
وأضافت أنها نفذت توجيهات المسعف حتى استعادت الطفلة – بحمد الله- عافيتها وصحيتها بشكل طبيعي، بالتزامن مع وصول فريق الإسعاف حيث تم نقلها إلى المستشفى المختص للتأكد من سلامتها.




MENAFN23112023000208011052ID1107476862

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث