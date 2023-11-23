بوتين يصل إلى مينسك للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة البيلاروسية مينسك للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وسوف يتضمن جدول أعمال القمة تحسين نظام الأمن الجماعي، فضلا عن المشكلات الدولية والإقليمية، حيث ناقش الرئيس الروسي القضايا الأمنية في المنطقة خلال المباحثات التي جرت مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن الذي زار موسكو مؤخرا.
وقد أثار بوتين، عشية رحلته إلى مينسك، قضية تشكيل نظام دفاع جوي موحد لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في اجتماعه مع الحكومة، وأعلن الرئيس استعداد موسكو لمواصلة وإكمال هذا العمل، وقال إنه تم بالفعل تسليم فرقتين من أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-300" إلى طاجيكستان، أي 8 منصات إطلاق.
بدوره صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة "نوفوستي" بأن بوتين لا يعتزم عقد لقاءات ثنائية منفصلة مع قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك، إلا أن اتصالات ستجري بكل تأكيد على هامش القمة.
روسيا اليوم
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