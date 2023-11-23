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بوتين يصل إلى مينسك للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي

11/23/2023 5:27:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة البيلاروسية مينسك للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وسوف يتضمن جدول أعمال القمة تحسين نظام الأمن الجماعي، فضلا عن المشكلات الدولية والإقليمية، حيث ناقش الرئيس الروسي القضايا الأمنية في المنطقة خلال المباحثات التي جرت مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن الذي زار موسكو مؤخرا.

وقد أثار بوتين، عشية رحلته إلى مينسك، قضية تشكيل نظام دفاع جوي موحد لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في اجتماعه مع الحكومة، وأعلن الرئيس استعداد موسكو لمواصلة وإكمال هذا العمل، وقال إنه تم بالفعل تسليم فرقتين من أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-300" إلى طاجيكستان، أي 8 منصات إطلاق.

بدوره صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة "نوفوستي" بأن بوتين لا يعتزم عقد لقاءات ثنائية منفصلة مع قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك، إلا أن اتصالات ستجري بكل تأكيد على هامش القمة.

روسيا اليوم

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