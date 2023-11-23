صحة غزة : قررنا وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إخلاء الجرحى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، عن قرار بوقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في عمليات إخلاء الجرحى. جاء هذا القرار رداً على التعامل العنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي مع الطواقم الطبية واعتقال مدير مجمع الشفاء الطبي.
واكد القدرة أن الاحتلال والامم المتحدة يتحملان مسؤولية اعتقال الطواقم الطبية، مشدداً على أن هذا القرار يأتي استنكاراً لتصاعد العنف الإسرائيلي.
يذكر أن وقف التنسيق قد تأثر بشكل كبير على جهود إخلاء الجرحى والرعاية الطبية في القطاع.
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