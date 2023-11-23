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صحة غزة : قررنا وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إخلاء الجرحى

11/23/2023 5:27:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، عن قرار بوقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في عمليات إخلاء الجرحى. جاء هذا القرار رداً على التعامل العنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي مع الطواقم الطبية واعتقال مدير مجمع الشفاء الطبي.


واكد القدرة أن الاحتلال والامم المتحدة يتحملان مسؤولية اعتقال الطواقم الطبية، مشدداً على أن هذا القرار يأتي استنكاراً لتصاعد العنف الإسرائيلي.

يذكر أن وقف التنسيق قد تأثر بشكل كبير على جهود إخلاء الجرحى والرعاية الطبية في القطاع.

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