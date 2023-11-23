روسيا تفرض قيودا على تصدير القمح الصلب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وافقت الحكومة الروسية على طلب وزارتي الزراعة والتنمية الاقتصادية فرض بعض القيود على تصدير الحبوب وبينها القمح الصلب، لدعم الاستقرار في الأسواق .
ودعمت الحكومة الروسية مقترح قدمته وزارة الزراعة لفرض حظر مؤقت على تصدير القمح القاسي من روسيا لمدة 6 أشهر من 1 ديسمبر 2023 إلى 31 مايو 2024.
كما أشارت الحكومة الروسية في بيانها إلى أنها أيدت تقييد سقف صادرات الحبوب الأساسية بواقع 24 مليون طن تشمل القمح والشعير والذرة.
روسيا اليوم
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