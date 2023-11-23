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روسيا تفرض قيودا على تصدير القمح الصلب

11/23/2023 5:27:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وافقت الحكومة الروسية على طلب وزارتي الزراعة والتنمية الاقتصادية فرض بعض القيود على تصدير الحبوب وبينها القمح الصلب، لدعم الاستقرار في الأسواق .

ودعمت الحكومة الروسية مقترح قدمته وزارة الزراعة لفرض حظر مؤقت على تصدير القمح القاسي من روسيا لمدة 6 أشهر من 1 ديسمبر 2023 إلى 31 مايو 2024.
كما أشارت الحكومة الروسية في بيانها إلى أنها أيدت تقييد سقف صادرات الحبوب الأساسية بواقع 24 مليون طن تشمل القمح والشعير والذرة.

روسيا اليوم

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