روسيا تفرض قيودا على تصدير القمح الصلب

ودعمت الحكومة الروسية مقترح قدمته وزارة الزراعة لفرض حظر مؤقت على تصدير القمح القاسي من روسيا لمدة 6 أشهر من 1 ديسمبر 2023 إلى 31 مايو 2024. كما أشارت الحكومة الروسية في بيانها إلى أنها أيدت تقييد سقف صادرات الحبوب الأساسية بواقع 24 مليون طن تشمل القمح والشعير والذرة.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.