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المقاومة تصيب 1600 جندي اسرائيلي باعاقات منذ بدء الحرب بغزة

11/23/2023 5:27:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف المحامي عيدان كيلمان رئيس جمعية المعاقين في الجيش الإسرائيلي عن تشخيص إصابة 1600 جندي إسرائيلي بإعاقات، منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين لا يزال 400 جندي في المستشفيات.


وأوضح أن هؤلاء هم فقط الجرحى، وسيأتي آلاف آخرون يعانون اضطراب ما بعد الصدمة.


وشدد كيلمان على أن هذا العدد لا يمكن تصوره في تاريخ إسرائيل.


ولم يحدد المسؤول الإسرائيلي عدد الجنود الذين أصيبوا منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات برية في غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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