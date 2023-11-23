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شهداء وجرحى في قصف على رفح جنوبي غزة

11/23/2023 5:27:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتقى عدد من الشهداء واصيب العشرات في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الشعوب برفح جنوبي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .


كما قصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

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