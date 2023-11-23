انهيار جسر للمشاة في مصر
التاريخ
11/23/2023 5:27:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انهار منذ قليل جزء من جسر للمشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في محافظة الجيزة بالقاهرة، ما أدى لتوقف الحركة المرورية.
وسقط جزء من الجسر في الاتجاه المودي إلى شارع السودان، عقب اصطدام سيارة نقل بجسمه، مما أدى الى سقوطه وتوقف حركة المرور بالكامل.
روسيا اليوم
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