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انهيار جسر للمشاة في مصر

11/23/2023 5:27:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انهار منذ قليل جزء من جسر للمشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في محافظة الجيزة بالقاهرة، ما أدى لتوقف الحركة المرورية.

وسقط جزء من الجسر في الاتجاه المودي إلى شارع السودان، عقب اصطدام سيارة نقل بجسمه، مما أدى الى سقوطه وتوقف حركة المرور بالكامل.

روسيا اليوم

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