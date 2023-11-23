مها الحملي تنطلق في رالي القصيم اليوم

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
تكمل البطلة مها الحملي مسيرتها يوما بعد يوما بكل احترافية ، وهذه المرة في رالي القصيم 2023 ، حيث أنهى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية استعدادته لانطلاق منافسات رالي القصيم تويوتا 2023، الجولة الثالثة لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2023، بالتعاون مع الشريك الرسمي شركة عبداللطيف جميل.
وكانت مها الحملي قد حصدت الوصافة ضمن بطولة الشرق الاوسط بعد أن أحرزت المركز الثاني في فئة T4 برالي دبي الدولي باها 2023 مع ملاحها الأوكراني ديميترو في الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات الصحراوية للسيارات والدراجات.
وتبدأ المنافسات من اليوم 23 وتستمر حتى 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة 76 متسابق وملاح، من 11 دولة هي السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين: ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، البرازيل، النرويج، تونس، ويتألف مسار الرالي من مرحلتين ومرحلة واحدة استعراضية، حول مدينة بريدة وبالتحديد في منتزه القصيم الوطني بمركز عسيلان ومحافظتي الشماسية والمذنب.
و أعربت مها عن حماسها للمشاركة مجدداً في رالي القصيم بعد نسخة 2022 العام الماضي:”خلال عام واحد تعلمت الكثير من الراليات المتلاحقة و التي زادت من خبرتي في الراليات الصحراوية ، والتي ستأهلني للمشاركة في داكار 2024 القادم كأقوى مشاركة أحظى بها ، وبدعم الرعاة الذين آمنوا بقدراتي ، أولهم الشريك الرسمي عبداللطيف جميل للسيارات، ولشركائهم شركة عبداللطيف جميل للاعمال اوتوهب وكارهب وشركة براند شيب ولومي لتأجير السيارات وبالتأكيد للشريك الاعلامي PR Arabia”.
ستنطلق مها والمتنافسون في مرحلة استعراضية بطول 8 كم (4 كم لمرحلتي الربط و4 كم للمرحلة الخاصة) في منتزه القصيم الوطني – عسيلان، ليتحدد بنتيجتها ترتيب الانطلاق للمرحلة الأولى للرالي والتي تقام يوم الجمعة 24 نوفمبر في الشماسية وبطول 368 كم (182 لمرحلتي الربط و186 للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت)، وتختتم المنافسات بالمرحلة الثانية في المذنب بطول 273 كم (152 لمرحلتي الربط و121 للمرحلة الخاصة)، يليها المؤتمر الصحفي النهائي وحفل الختام.
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