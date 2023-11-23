مها الحملي تنطلق في رالي القصيم اليوم

الرياض – أصداف نيوز:

تكمل البطلة مها الحملي مسيرتها يوما بعد يوما بكل احترافية ، وهذه المرة في رالي القصيم 2023 ، حيث أنهى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية استعدادته لانطلاق منافسات رالي القصيم تويوتا 2023، الجولة الثالثة لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2023، بالتعاون مع الشريك الرسمي شركة عبداللطيف جميل.

وكانت مها الحملي قد حصدت الوصافة ضمن بطولة الشرق الاوسط بعد أن أحرزت المركز الثاني في فئة T4 برالي دبي الدولي باها 2023 مع ملاحها الأوكراني ديميترو في الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات الصحراوية للسيارات والدراجات.

وتبدأ المنافسات من اليوم 23 وتستمر حتى 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة 76 متسابق وملاح، من 11 دولة هي السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين: ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، البرازيل، النرويج، تونس، ويتألف مسار الرالي من مرحلتين ومرحلة واحدة استعراضية، حول مدينة بريدة وبالتحديد في منتزه القصيم الوطني بمركز عسيلان ومحافظتي الشماسية والمذنب.

و أعربت مها عن حماسها للمشاركة مجدداً في رالي القصيم بعد نسخة 2022 العام الماضي:”خلال عام واحد تعلمت الكثير من الراليات المتلاحقة و التي زادت من خبرتي في الراليات الصحراوية ، والتي ستأهلني للمشاركة في داكار 2024 القادم كأقوى مشاركة أحظى بها ، وبدعم الرعاة الذين آمنوا بقدراتي ، أولهم الشريك الرسمي عبداللطيف جميل للسيارات، ولشركائهم شركة عبداللطيف جميل للاعمال اوتوهب وكارهب وشركة براند شيب ولومي لتأجير السيارات وبالتأكيد للشريك الاعلامي PR Arabia”.

ستنطلق مها والمتنافسون في مرحلة استعراضية بطول 8 كم (4 كم لمرحلتي الربط و4 كم للمرحلة الخاصة) في منتزه القصيم الوطني – عسيلان، ليتحدد بنتيجتها ترتيب الانطلاق للمرحلة الأولى للرالي والتي تقام يوم الجمعة 24 نوفمبر في الشماسية وبطول 368 كم (182 لمرحلتي الربط و186 للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت)، وتختتم المنافسات بالمرحلة الثانية في المذنب بطول 273 كم (152 لمرحلتي الربط و121 للمرحلة الخاصة)، يليها المؤتمر الصحفي النهائي وحفل الختام.