مراسلة القاهرة الإخبارية: أنباء متضاربة حول موعد بدء سريان هدنة غزة

(MENAFN
- Youm7) قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك أنباء متضاربة حول موعد بدء سريان الهدنة في غزة ، مشيرة إلى أن البعض يقول إن الهدنة من الممكن أن تدخل حيز التنفيذ صباح الغد.
أضافت مراسلة القناة، أنه كان من المفترض أن تبدأ خلال الساعات الماضية، ولكن من الممكن أن تؤجل يوم كامل حتى الغد، معلقة: لا يوجد شيء نهائي بخصوص هذا الشأن، والجميع كان ينتظر أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ.
أوضحت أن الأمر كان مفاجئًا للجميع، والاحتلال الإسرائيلي يشير إلى أنه في حاجة إلى الوقت قبل الدخول في فترة التهدئة مثل تهيئة بعض الأمور الخاصة بالأسرى، والاتفاق على من سيخرج خاصة أن الحكومة الإسرائيلية وضعت خططا تتعلق بالتأكد من عدم اعتراض أى جهة على الإفراج عن أى أسير من الممكن أن يتم الإفراج عنه.
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