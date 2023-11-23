مراسلة القاهرة الإخبارية: أنباء متضاربة حول موعد بدء سريان هدنة غزة

MENAFN - Youm7) قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك أنباء متضاربة حول موعد بدء سريان الهدنة في غزة ، مشيرة إلى أن البعض يقول إن الهدنة من الممكن أن تدخل حيز التنفيذ صباح الغد.





أضافت مراسلة القناة، أنه كان من المفترض أن تبدأ خلال الساعات الماضية، ولكن من الممكن أن تؤجل يوم كامل حتى الغد، معلقة: لا يوجد شيء نهائي بخصوص هذا الشأن، والجميع كان ينتظر أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ.





أوضحت أن الأمر كان مفاجئًا للجميع، والاحتلال الإسرائيلي يشير إلى أنه في حاجة إلى الوقت قبل الدخول في فترة التهدئة مثل تهيئة بعض الأمور الخاصة بالأسرى، والاتفاق على من سيخرج خاصة أن الحكومة الإسرائيلية وضعت خططا تتعلق بالتأكد من عدم اعتراض أى جهة على الإفراج عن أى أسير من الممكن أن يتم الإفراج عنه.