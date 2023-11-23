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قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق فيصل مساء غد الجمعة

11/23/2023 4:35:17 AM
(MENAFN- Youm7) تشهد بعض مناطق فيصل بمحافظة الجيزة، مساء غد الجمعة، قطع خدمة المياه لمدة 8 ساعات، وذلك بسبب أعمال مشروع محور عمرو بن العاص.



وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي مناطق: "عمرو بن العاص2، صلاح أبو حسين 3، المنشية"، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 24/ 11 / 2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 25 / 11 / 2023.



وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال مشروع محور عمرو بن العاص ، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بالخط قطر 400 مم بشارع منشأة البكارى، والمتعارض مع مسار المحور.



وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
















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