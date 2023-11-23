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الاحتلال يستهدف أفراد الدفاع المدنى فى غزة خلال انتشال شهداء ومصابين

11/23/2023 4:35:17 AM
(MENAFN- Youm7) استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم الدفاع المدنى خلال عملهم فى انتشال الشهداء والجرحى بمشروع بيت لاهيا شمالى قطاع غزة، ما أسفر عن إصابات مباشرة بين طواقم الدفاع المدني، نقلا عن القاهرة الإخبارية.


وقالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك أنباء متضاربة حول موعد بدء سريان الهدنة فى غزة، مشيرة إلى أن البعض يقول إن الهدنة من الممكن أن تدخل حيز التنفيذ صباح الغد.


أضافت مراسلة القناة، أنه كان من المفترض أن تبدأ خلال الساعات الماضية، ولكن من الممكن أن تؤجل يوم كامل حتى الغد، معلقة: لا يوجد شيء نهائي بخصوص هذا الشأن، والجميع كان ينتظر أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ.


أوضحت أن الأمر كان مفاجئا للجميع، والاحتلال الإسرائيلي يشير إلى أنه في حاجة إلى الوقت قبل الدخول في فترة التهدئة مثل تهيئة بعض الأمور الخاصة بالأسرى، والاتفاق على من سيخرج خاصة أن الحكومة الإسرائيلية وضعت خططا تتعلق بالتأكد من عدم اعتراض أى جهة على الإفراج عن أى أسير من الممكن أن يتم الإفراج عنه.









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