الهند ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

MENAFN - Youm7) رحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بوقف إطلاق النار في غزة الذي من المنتظر أن يتيح إطلاق سراح عشرات المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

ودعا مودي -الذي تترأس بلاده قمة مجموعة العشرين المنعقدة افتراضيا- الدول الغنية والنامية على العمل معا لضمان عدم اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال مودي -حسبما نقلت صحيفة تايمز أوف إينديا الهندية اليوم الخميس- إنه ينبغي إطلاق سراح المحتجزين وتسريع وتيرة المساعدات الإنسانية، مشددا على أهمية وصول المساعدات الإنسانية "في الوقت المناسب ودون انقطاع".

وبعد الاجتماع، أعلن مودي أن هناك اتفاقا في مجموعة العشرين بشأن العديد من القضايا التي تضمنت هذه المبادئ عدم التسامح إطلاقا مع الإرهاب وعدم القبول بموت المدنيين الأبرياء، لا سيما النساء والأطفال.

ووفقا لرئيس الوزراء الهندي، كان هناك اتفاق أيضا بشأن خمس قضايا أخرى وهي– التوزيع المبكر والفعال والآمن للمساعدات الإنسانية والترحيب بالهدنة الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن وحل قضية إسرائيل وفلسطين من خلال حل الدولتين، فضلا عن الحاجة إلى السلام والاستقرار الإقليميين. والحد من التوترات السياسية من خلال الحوار والدبلوماسية. وقال مودي إن مجموعة العشرين مستعدة للمساعدة في هذا الجهد بأي طريقة ممكنة.



كما رحب مجلس تعزيز التفاهم العربي - البريطاني بالاتفاق على الهدنة بين حماس وإسرائيل والذي جاء بوساطة مصرية وقطرية والإفراج عن المحتجزين والأسرى.

وقال المجلس -الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له في بيان صحفي أورده عبر موقعه الإلكتروني- :" في حين أن هذا أمر إيجابي، إلا أنه يتعين التعامل مع هذه الصفقة كأساس لإجراء طويل الأمد يشهد إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة ووقف مناسب لإطلاق النار، وليس مجرد هدنة لمدة أربعة أيام".

وأضاف البيان أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده للبناء على ذلك حتى لا يتم استئناف القصف الهائل وغير المسبوق للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأشار البيان إلى أن الحصار الإسرائيلي الشامل أدى إلى حرمان المدنيين الفلسطينيين من جميع الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، مثل الماء والغذاء والوقود والأدوية. كما أدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك المخابز والمستشفيات والمدارس ومحطات ضخ المياه، وكلها ضروريات للبقاء على قيد الحياة.

ونوه بأنه يتعين أن يظل وقف إطلاق النار المناسب هو الهدف. ويجب أن يفضي ذلك إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين في غزة وإتاحة الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية وإطلاق عملية سياسية من أجل مستقبل مختلف للفلسطينيين في غزة.

من جانبه قال مدير المركز المجلس كريس دويل -في تصريحات لوسائل الإعلام-: "هذه هي اللحظة المناسبة لإحداث طفرة دبلوماسية هائلة. وبعد مقتل الآلاف وإزهاق العديد من الأرواح، يتعين على القادة الدوليين الآن التحول من مرحلة التوقف المؤقت إلى ترتيب طويل الأجل يمكن أن يكون منصة للسلام والتوصل إلى اتفاق يكفل الرخاء لكلا الشعبين

كما رحبت رابطة العالم الإسلامي باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة الذي جرى التوصل إليه، مثمنة الجهود المصرية القطرية الأمريكية لتنفيذ الاتفاق.

وأوضحت الأمانة العامة للرابطة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنها ثمَّنت الجهود الدولية المبذولة، ولا سيما القطرية والمصرية والأمريكية التي أثمرت عن الاتفاق.

وجددت الرابطة دعواتها، لوقف شامل ودائم للعمليات العسكرية، وإيقاف الدمار ونزيف الدماء، وتوفير الحماية للمدنيين، وإتاحة المجال لإيصال المساعدات الإنسانية للمنكوبين.