الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية

MENAFN - Youm7) تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة نابلس ومخيم بلاطة، منذ منتصف الليلة الماضية، والذي أسفر عن استشهاد فتى، وإصابة مواطنين آخرين بالرصاص.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس، وتمركزت في المنطقة الشرقية، وداهمت مخيم "بلاطة" بعد منتصف الليل، واندلعت إثر ذلك مواجهات عنيفة.

واستشهد الفتى عز الدين مصطفى حافي (18 عاما)، إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس خلال المواجهات في المخيم والمدينة، كما أصيب شابان آخران أحدهما في الظهر والآخر في القدم.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل سكان المخيم، وفي منطقة الضاحية القريبة، وفتشتها وعاثت فيها خرابا، واعتقلت 9 أشخاص.. وقامت قوات الاحتلال بتجريف الشوارع وصرح الشهيد داخل مخيم بلاطة وتدميرها.





