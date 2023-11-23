إقلاع الطائرة الـ27 من الجسر الجوى الكويتى إلى مطار العريش لإغاثة غزة

MENAFN - Youm7) أقلعت الطائرة الإغاثية الـ27 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والخيام.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد، في تصريح اليوم الخميس، إن هذه الرحلات الإغاثية تندرج ضمن الجهود الإنسانية لدولة الكويت والتي ستستمر على مدى الأيام المقبلة تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة من خلال رحلات إغاثية جوية أخرى في جسر جوي متواصل منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأوضح الزيد، أن حمولة هذه الطائرة تتضمن 40 طنا من المساعدات المتنوعة والعاجلة بواقع 100 خيمة و10 ألاف عبوة حليب للأطفال والكبار وألفين بطانية و5 أطنان من الأرز و5 أطنان من المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الرحلة تأتي ضمن جهود حملة (أغيثوا فلسطين).

وذكر أن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة وتجسيدا للدور الإنساني لدولة الكويت الذي تقوم به عبر ذراعها الإنسانية المتمثلة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي.



