طائرة مساعدات قطرية تتوجه للعريش لمساعدة غزة

(MENAFN
- Youm7) توجهت طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مدينة العريش، تحمل على متنها 41 طنا من المواد الغذائية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 14 طائرة بإجمالي 533 طنا من المساعدات .
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أن هذه المساعدات تأتي في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.
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