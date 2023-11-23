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طائرة مساعدات قطرية تتوجه للعريش لمساعدة غزة

11/23/2023 4:35:15 AM
(MENAFN- Youm7) توجهت طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مدينة العريش، تحمل على متنها 41 طنا من المواد الغذائية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 14 طائرة بإجمالي 533 طنا من المساعدات .

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أن هذه المساعدات تأتي في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.








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