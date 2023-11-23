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أونروا: مليون نازح فى قطاع غزة يقطنون داخل 156 مركزا

11/23/2023 4:35:14 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، إن مليون نازح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه يقطنون داخل 156 مركزا، مشيرة إلى مقتل 108 من موظفيها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وهو الرقم الأكبر من الموظفين القتلى في تاريخ الأمم المتحدة.

من جانبه، قال الناطق باسم "الأونروا"، عدنان أبو حسنة - في بيان صحفي - إن الوكالة هي الجسم الوحيد المتماسك في قطاع غزة، والذي يقوم بتوزيع المساعدات على النازحين، وتستوعب الوكالة حاليا في مرافقها عددا من النازحين يفوق طاقتها الاستيعابية في الوضع الطبيعي بنحو 4-9 مرات.

وأشارت الوكالة، إلى أنه قبل العدوان الإسرائيلي كان يدخل للقطاع 500 شاحنة يوميا، وكانت بالكاد تسد رمق المواطنين، لكن منذ بدء العدوان حتى اليوم، فإن أعداد الشاحنات التي دخلت القطاع يوميا جميعا لا تكفي إلا لـ3 أيام فقط، مؤكدة أن العودة إلى سقف 500 شاحنة كما كان الوضع سابقا لم يعد كافيا في الوقت الراهن.

وأوضحت أنها كانت تحتاج في الوضع الطبيعي إلى 75 شاحنة يوميا، لكن الآن بسبب الوضع الكارثي في القطاع، فإنها تحتاج إلى 800 شاحنة يوميا لمدة شهرين إلى 3 أشهر، لتتمكن من توفير الموارد المطلوبة.








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