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وزارة العمل : استكمال حصر العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

11/23/2023 4:35:12 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة العمل عن عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة،بمحافظة الوادي الجديد قام بها مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة ، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبري خاصة مشروعات حياة كريمة و في القرى الأكثر احتياجاً ، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي انشاتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة، واكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد في تقرير للوزارة ان المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمقر المجمع الحكومى المميكن (العاصمة الإدارية لمحافظة الوادى الجديد) ومنشآت أخرى بمدينة الخارجة، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.


















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