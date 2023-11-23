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وزير الرى يبحث التعاون فى معالجة المياه وحصاد الأمطار مع نظيره الكويتى

11/23/2023 4:35:12 AM
(MENAFN- Youm7) التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائي والرى مع الدكتور جاسم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتى على هامش فعاليات المؤتمر العربى الخامس للمياه والمنعقد بالمملكة العربية السعودية.





وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين فى مجال معالجة مياه الصرف على غرار محطة الجبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي فى مصر ، وتنفيذ مشروعات حصاد مياه الامطار والحماية من أخطار السيول ، والاستفادة من الخبرة المصرية المتميزة فى هذا المجال ، وإجراء الدراسات الهيدرولوجية لأودية ومخرات السيول بما يمكن من الإستفادة من مياه السيول والحماية من أخطارها.





كما تمت مناقشة إمكانية صياغة مذكره تفاهم مشتركة بين مصر والكويت في مجال إدارة الموارد المائية ، تتضمن كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





واستعرض سويلم مسارات مبادرة AWARe والتى اطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27، والتى تغطى مساراتها الستة موضوعات مختلفة تتعلق بالمياه والمناخ ، مشيرا لتميز المبادرة بطبيعة فريدة تعتمد في المقام الأول على تلبية احتياجات وتحديات الدول النامية ، و وضع نهج فعال للاستجابة لتلك الاحتياجات.





توجه سويلم بالدعوة لدولة الكويت للإنضمام للمبادرة والمشاركة فى إجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة والمزمع 10 ديسمبر بجناح المياه خلال مؤتمر COP28.
















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