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التنمية المحلية:1231 مشروعا ضمن حياة كريمة فى أسوان بتكلفة 26.8 مليار جنيه

11/23/2023 4:35:12 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.



وفى بداية اللقاء استعرض اللواء هشام آمنة مع اللواء أشرف عطية مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 والتى تبلغ اعتماداتها المالية حوالى 610.1 مليون جنيه، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، حيث أشار محافظ أسوان إلى سعى المحافظة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحداث نقلة نوعية وحضارية وجمالية على أرض المحافظة، حيث تم تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى والعملاقة التنموية والخدمية، أبرزها ملفات البنية التحتية والمشروعات المتعثرة والتطوير والتجميل والرصف، ونجحت المحافظة فى تنمية مواردها ليساهم كل ذلك فى تحقيق الكثير من المكاسب والعائد الإيجابى.



ووجه اللواء هشام آمنة بأهمية تذليل أى معوقات أو تحديات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات المدرجة فى الخطة الاستثمارية والمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذها على أرض الواقع.



كما حرص وزير التنمية المحلية خلال اللقاء على متابعة جهود محافظة أسوان فى تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة والتى أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضى لمدة 6 شهور بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة، وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت التوسع فى أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض الخاصة ببيع السلع الاستراتيجية والغذائية بتخفيضات تصل إلى 25 % والتى تشهد إقبالاً من المواطنين فى مختلف المحافظات.



وشدد وزير التنمية المحلية على توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وخاصة من محدودى الدخل، وضمان توافر المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة ، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى يتم اتخاذها فى الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقى الجهات المعنية الأخرى.



وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على قيامه بتفقد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت بصفة مستمرة لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والاطمئنان على جودة السلع، وشراؤها بأسعار مخفضة، كما محافظ أسوان على مسئولى التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام الكامل لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25 %، مع التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين، مكلفاً بمواصلة تنظيم الحملات المتتالية للضرب بيد من حديد على أى محاولات للاحتكار وزيادة الأسعار، حيث أن الدولة لن تسمح بالتلاعب فى ذلك، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإعلان عن هذه الأسعار فى أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.



واستعرض اللقاء جهود المحافظة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية أراضى الدولة، والتصدى بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدى عليها أو البناء المخالف أو التعديات على الأراضى الزراعية، وشدد اللواء هشام آمنة على أن الدولة ستواجه بكل حسم أى محاولات للبناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، وأن هناك متابعة يومية مع المحافظين لإزالة كافة التعديات التى تم رصدها فى جميع المحافظات.



وأشار أشرف عطية، إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتى تم رصدها فى عدد من المدن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين على الأراضى الزراعية بدون تراخيص مع التأكيد على تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة وبصفة خاصة الأراضى الزراعية، لافتً إلى أن المحافظة نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضى وحتى 21 نوفمبر الجارى فى إزالة 201 حالة بناء مخالف على مساحة حوالى 57 ألف متر مربع وكذا إزالة 228 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 16 فدان، مؤكدًا على توجيه رؤساء المدن بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، وضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والازالة الفورية لأى أعمال بناء جديد مخالف.



كما شهد اللقاء كذلك متابعة اللواء هشام آمنة لمشروعات تطوير المجازر على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى تتابع تنفيذها الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى الجمهورية بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة لوقاية المستهلك والمجتمع من الأمراض، علاوة على توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة طوال العام، وأيضاً الحفاظ على البيئة من التلوث، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة بالإستفادة من جميع المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة وصحية.



ومن جانبه أشار محافظ أسوان إلى أنه مستهدف تطوير وتحديث 3 مجازر كمرحلة أولى هم مجازر دراو وكلح الجبل بإدفو، مع تحويل مجزر أسوان الرئيسى بالشلال إلى مجزر مركزى للوفاء بمتطلبات السوق المحلى والإستثمارى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وبإشراف من وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والجهاز المركزى للتعمير، لافتاً إلى أن عملية التطوير والتحديث تهدف للقضاء على الذبح خارج المجازر.



وتطرق اللقاء متابعة وزير التنمية المحلية معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى "حياة كريمة " والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية، والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو وذلك بعد ضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.




وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" المستهدفة وتذليل أى عقبات تواجه أعمال التنفيذ لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات فى التوقيتات الزمنية المحددة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى إحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين فى القرى المستهدفة.



وأشار محافظ أسوان إلى أن المحافظة تشهد العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الانتهاء، منها على سبيل المثال 62 مجمعًا خدميًا وزراعيًا، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروعا تابعا لسكن كريم، مؤكدًا على الإسراع بمعدلات الأعمال الجارية، مع تنفيذها بمستوى عالى من التشطيب سواء من الشركات أو المقاولين، وفى حالة وجود تباطئ أو تقاعس من أى شركة أو مقاول أثناء التنفيذ سيتم استبعاده على الفور.



وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ أسوان عدد من مشروعات التطوير وتحسين الخدمات التى تشهدها المحافظة ومنها تنفيذ مشروع «ممشى مصر» والذى يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقى الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم والتى تأتى ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وتساهم فى إتاحة الفرصة أمام المواطنين بالمحافظة والزائرين من المحافظات المجاورة للإستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان الخالد مؤكدًا أنه تم إنهاء 95% من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كيلو مترات، وجارى العمل على تنفيذ باقى أجزاء المشروع بكورنيش النيل الجديد.



وأكد اللواء أشرف عطية أنه أعطى توجيهاته المشددة بتكثيف الأعمال المطلوبة طبقا للبرامج الزمنية، مع زيادة عدد العمالة والمعدات الفنية داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوى وخاصة فى المستويين الثانى والثالث، حيث يضم المستوى الثانى 48 محلا وكافتيريا وبازارا، علاوة على عدد 2 مطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، وكذلك شدد على تكثيف التشجير والمساحات الخضراء، وكافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقا للكود المصرى، فيما سيضم المستوى الثالث المشى الزجاجى والذى سيراعى فيه توفير كافة معايير الأمان، بينما تم إنهاء 95 % من المستوى الأول بطول 4 كم.
















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