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وزارة العمل: بدء التقديم لدورة تدريب بمهنة الفندقة الشاملة لشباب سوهاج

11/23/2023 4:35:11 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة سوهاج، التقديم للحصول على الدورة التدريبية المجانية على مهن الفندقة الشاملة ، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ، وأحد أشهر المنتجعات الأقصر، وذلك بمركز التدريب المهني التابع للمديرية في الكوثر والمعد بأحدث التجهيزات والمعدات في مجالات المطبخ، الإشراف الداخلي، الأغذية و المشروبات، وتهدف الدورة التدريبية الي تدريب الشباب وتأهيلهم علي الفندقة الشاملة، لمدة 6 أسابيع ( 4 أسابيع منها بمركز التدريب المهني ، واسبوعين وأحد أشهر المنتجعات الأقصر)، والتدريب خلال أيام الأحد الي الخميس، وذلك لتشجيع الشباب من الجنسين والشباب ذوي الهمم علي التقدم للالتحاق بالتدريب.



واوضحت الوزارة فى بيان لها، ان مميزات التدريب المتاح ان المتدرب يحصل على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من الوزارة والبرنامج ومنتجع هيلتون، وشهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً، تسمح للمتدرب بتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي لكل متدرب، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وتأمين ضد إصابات العمل، وزى موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها لخريجى التدريب.



وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج، إن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف برامج التدريب المجانية المقدمة للشباب لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى بالتعاون مع الجهات المتخصصة والدولية المعنية بذلك.



كما أكد مدير المديرية ان شروط التقديم تتمثل فى : الحصول علي مؤهل علي او متوسط مناسب، والسن من 18 إلى 35 سنة ، مع التفرغ التام طوال مدة التدريب، وحسن المظهر بما يتوافق مع مهنة الفندقة الشاملة، واجتياز المقابلة الشخصية، كما يتم التقديم بمقر ديوان مديرية العمل بطريق أسيوط سوهاج بجوار محكمة الأسرة من يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر وحتى الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 ويتم اخطار الناجحين بموعد المقابلة الشخصية .


















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