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حاكمة نيويورك: لا دليل على نشاط إرهابى فى انفجار مركبة على جسر حدودى مع كندا

11/23/2023 4:35:09 AM
(MENAFN- Youm7) قالت صحيفة ذا هيل إن كل الجسور الأربعة التي تربط بين الولايات المتحدة وكندا عند شلالات نيجارا قد تم إغلاقها بعد انفجار مركبة على جسر رينبو ، مما
أدى إلى مقتل شخصين داخل المركبة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالية فى بيان إن المكتب الميدانى للإف بى أى فى بافالو يجرى تحقيقا حول انفجار السيارة عند برج رينبو، المعبر الحدودى بين الولايات المتحدة وكندا عند شلالات نيجارا. وأضاف البيان أن الإف بى أى ينسق مع شركاء إنفاذ القانون المحليين والفيدراليين وعلى مستوى الولاية فى هذا التحقيق، موضحا أن الموقف مائع للغاية، وهذا كل ما يستطيعون قوله فى الوقت الراهن.

وأظهرت صورة نشرها الإعلام المحلى وشاركتها النائبة كلوديا تينى الدمار الذى حدث على جسر رينبو من الجانب الأمريكي من الحدود.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثى هاكول فى مؤتمر صحفى إن المركبة احترقت، ولم يتبقى منها شيء سوى المحرك. وتناثرت القطع على 13 أو 14 كشكا.

وأضافت الحاكمة أنه لا يوجد دليل فى هذا الوقت على أن هذا كان نشاطا إرهابيا. وطالبت الحاكمة الرأي العام بالتزام الهدوء، مشددة على أهمية هذا الأمر "لأنه بناء على ما يحدث فى مناطق أخرى فى العالم، فإن الجميع على الحافة".

وأضافت هاكول أن موظف بدورية الحدود عانى من إصابات بسيطة فى الانفجار، وخرج من المستشفى بعد وقت قصير.

وكان عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز قد قال الأربعاء، إنه يراقب الوضع عن كثب في بوفالو بعد الانفجار في جسر“رينبو". وفى وقت سابق، صرحت مصادر لشبكة“فوكس نيوز” الأمريكية، بأنها محاولة لهجوم إرهابي. وأضافت، أن هناك متفجرات كانت في المركبة في ذلك الوقت وأن شخصين كانا في السيارة لقيا حتفهما، وأصيب ضابط حدود.

وكانت المركبة تسير من الولايات المتحدة إلى كندا وحاولت القيادة نحو مبنى ضابط الحدود، بحسب المصادر.







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