رئيس حكومة إسبانيا يزور الشرق الأوسط ويؤكد اقتراب بلاده من الاعتراف بدولة فلسطين

MENAFN - Youm7) بدأ رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس ، إسرائيل وفلسطين ومصر في أول رحلة دولية له كرئيس معاد انتخابه، وقال موقع القصر الرئاسي مونكلوا، إن سانشيز سيعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين قريبا.

وأشار موقع القصر الرئاسي إلى أن رئيس الحكومة سيبدأ جولة عبر إسرائيل وفلسطين ، حيث سيعقد لقاءات مختلفة مع مسئولين من الطرفين ، من بينهم الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتزوج ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وأيضا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وفي إسبانيا، يبدأ النشاط البرلماني بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة. في الكونجرس، يجتمع مجلس الإدارة ومجلس المتحدثين الرسميين لبدء الهيئة التشريعية.

وكان رئيس حكومة إسبانيا، يقترح عقد مؤتمر للسلام فى الشرق الأوسط في غضون 6 أشهر، وقال سانشيز إن الحل الوحيد الممكن هو الاعتراف بدولتين ومن أجل ذلك من الضرورى الاعتراف بالشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس السلطة التنفيذية الإسبانية إلى أنه يؤيد الحديث عن "وقف إطلاق النا ر"، ولكن إذا لم يتم استيفاء الشروط، "فيجب المطالبة بوقف مؤقت لتوجيه جميع المساعدات الإنسانية التي يحتاجها السكان الفلسطينيون بشكل عاجل".



