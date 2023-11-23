الرئيس الصينى: ملتزمون بتحقيق المنفعة المتبادلة مع الأرجنتين

أكد الرئيس الصيني شي جين، اليوم ، الخميس ، التزام بلاده بتحقيق المنفعة المتبادلة والمساواة مع الأرجنتين.

وقال الرئيس الصيني، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم ، الخميس، إن الصين والأرجنتين - وهما دولتان ناميتان كبيرتان واقتصادان ناشئان - تلتزمان بالاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، وتدعمان بعضهما البعض بثبات في القضايا التي تمس المصالح الأساسية لكل منهما.

وأضاف الرئيس الصيني - خلال تهنئه للرئيس الأرجنتينى خافيير ميلى على انتخابه رئيسا للأرجنتين - أن الصداقة بين البلدين تضرب بجذور عميقة في قلوب الشعبين، وأن دفع تنمية العلاقات الصينية-الأرجنتينية أصبح يُمثل إجماعا في جميع مناحي الحياة بكلا البلدين.

وأعرب الرئيس الصيني عن تقديره بشدة التطور الذي تشهده العلاقات الصينية-الأرجنتينية، مؤكدا استعداده للعمل مع الرئيس الأرجنتينى من أجل المضي قدما في علاقات الصداقة ودفع التنمية والنهضة عبر التعاون المربح للجانبين، وتعزيز النمو السليم والمستدام للعلاقات المشتركة؛ من أجل تحقيق منفعة أفضل للشعبين.

حقق خافيير مايلى ما كان يعتقده الكثيرون غير مرجح منذ بعض الوقت، وتم انتخابه رئيساً للأرجنتين أمس الأحد، وأصبح يواجه العديد من التحديات التى أبرزها الحكم بدون أغلبية في بلد يعاني من أزمة وعد بإعادة تأسيسه، بالاضافة إلى التضخم الذى وصل، بلغ 143% ، والاقتصاد المتدهور للبلاد.

وقالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية فى تقرير لها، إن الاقتصادي الليبرالي الذي اقتحم السياسة الأرجنتينية قبل عامين فقط فاز بخطاب مناهض للنظام في جولة الإعادة الرئاسية بنسبة 55.7% من الأصوات مقارنة بنحو 44.3% للمرشح البيروني الحاكم سيرجيو ماسا، بعد اكتمال فرز 99% من الأصوات، وقال فور اعلان فوزه "اليوم تبدأ عملية إعادة إعمار الأرجنتين".

تمر الأرجنتين بواحدة من أسوأ لحظاتها الاقتصادية والاجتماعية منذ استعادتها الديمقراطية قبل أربعين عاما، وهو العامل الرئيسي الذي جعل رسالة مايلى ضد "الطبقة السياسية" تجتذب الكثير من الناخبين المحبطين.

واقترح الرئيس الأرجنتيني المنتخب تغييرات جذرية تتراوح بين دولرة الاقتصاد وإغلاق البنك المركزي، وتقليص دور الدولة في المجتمع وخصخصة الشركات المملوكة للدولة



