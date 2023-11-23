بايدن يهنئ نظيره الأرجنتينى على فوزه بالانتخابات ويؤكدان أهمية تعزيز العلاقات

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي أهمية مواصلة البناء على العلاقة القوية الثنائية بشأن القضايا الاقتصادية والتعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف والأولويات المشتركة، حسبما قالت صحيفة انفوباى الارجنتينية.

وذكر البيت الأبيض - في بيان عبر موقعه الالكتروني اليوم الخميس - أن بايدن هنأ نظيره مايلي هاتفيا على انتخابه.

وبحسب البيان، أشاد بايدن بإجراء الانتخابات الرئاسية كدليل على قوة المؤسسات الديمقراطية في الأرجنتين، كما تطرق الزعيمان خلال المكالمة الهاتفية إلى الدعوة لحماية حقوق الإنسان ومعالجة انعدام الأمن الغذائي والاستثمار في الطاقة النظيفة.

وانتخب الأرجنتينيون المرشح الاقتصادي الليبرالي خافيير ميلي رئيسا لهم الأحد الماضي، حيث حصل على 55.95% من الأصوات، فيما حصل منافسه وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا على 44.04% بعد فرز 86% من الأصوات، وقد أقر بهزيمته قائلا "إنه اتصل بميلي لتهنئته".



