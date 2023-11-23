صحيفة: إدارة بايدن حذرت الهند من التورط فى مخطط اغتيال ناشط سيخى داخل أمريكا

MENAFN - Youm7) كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة بايدن قد حذرت الهند الصيف الماضى بأن لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أن حكومة نيودلهي متورطة فى مؤامرة لقتل أحد نشطاء السيخ المطالبين بالانفصال، على أرض الولايات المتحدة، وفقا للمسئولين الأمريكيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المخطط لاغتيال جورباتوانت سين بانون، وهو مواطن أمريكى كندى، تم إحباطه، بحسب ما قال المسئولون الذين رفضوا الكشف عن ويتهم لحساسية الأمر. إلا أن البيت الأبيض يواصل الضغط على الحكومة الهندية للتحقيق فى الاستهداف المزعوم لبانون، الذى يقود منظمة فى الولايات المتحدة تدعو إلى دولة مستقلة للسيخ، وفقا لأحد مسئولي البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى الأمريكي أدرين واتسون فى بيان إنهم يتعاملون مع القضية بجدية بالغة، وتمت إثارة الأمر من قبل الحكومة الأمريكية مع نظيرتها الهندية، بما فى ذلك على المستويات الرفيعة. وأضافت واتسون أن المسئولين الهنود أعربوا عن دهشتهم وقلقهم، وذكروا أن طبيعة هذا النشاط ليس سياستهم. وأضاف أن الحكومة الهندية تحقق بشكل أكبر فى الأمر، وسيكون لديها المزيد على الأرجح لتقوله فى الأيام القادمة. وقالت واتسون إنهم نقلوا توقعاتهم بأن أي شخص سيتم تحميله المسئولية سيتم محاسبته.

ويأتى هذا فى أعقاب مزاعم مشابهة هددت بقلب العلاقات بين الهند وكندا . ففي سبتمبر الماضى، اتهم رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودوا علنا الحكومة الهندية بالتورط فى قتل ناشط انفصالى من السيخ، يحمل الجنسية الكندية، فى مقاطعة كولومبيا البريطانية.

ووصفت وزارة الشؤون الخارجية الهندية هذه المزاعم بأنها "لا أساس لها من الصحة". قامت أوتاوا ودلهي بعمليات طرد دبلوماسي متبادلة. ويستمر التحقيق الكندي في جريمة القتل.







