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بطلة المصارعة سمر حمزة تحتفل بزفافها اليوم

11/23/2023 4:35:06 AM
(MENAFN- Youm7) تستعد سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة للاحتفال بزفافها اليوم على أحمد حسن من خارج الوسط الرياضى، بإحدى قاعات الإسكندرية



ووجهت سمر الدعوة إلى عدد كبير من الأصدقاء سواء داخل الوسط أو خارجه بالإضافة مجلس إدارة الاتحاد واللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة



وتصدرت سمر حمزة التصنيف العالمى للمصارعة النسائية وزن تحت 76 كجم بعد انتهاء مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بصربيا، واحتلت سمر حمزة المركز الأول، يليها لاعبة اليابان فى المركز الثانى، ثم لاعبة كازاخستان ثالثة.



وودعت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة منافسات بطولة العالم من دور ربع النهائي بعد الخسارة امام لاعبة كولومبيا



وحافظت سمر على تصنيفها العالمى وتصدره عدة أشهر متتالية












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