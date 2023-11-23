بطلة المصارعة سمر حمزة تحتفل بزفافها اليوم

(MENAFN
- Youm7) تستعد سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة للاحتفال بزفافها اليوم على أحمد حسن من خارج الوسط الرياضى، بإحدى قاعات الإسكندرية
ووجهت سمر الدعوة إلى عدد كبير من الأصدقاء سواء داخل الوسط أو خارجه بالإضافة مجلس إدارة الاتحاد واللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة
وتصدرت سمر حمزة التصنيف العالمى للمصارعة النسائية وزن تحت 76 كجم بعد انتهاء مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بصربيا، واحتلت سمر حمزة المركز الأول، يليها لاعبة اليابان فى المركز الثانى، ثم لاعبة كازاخستان ثالثة.
وودعت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة منافسات بطولة العالم من دور ربع النهائي بعد الخسارة امام لاعبة كولومبيا
وحافظت سمر على تصنيفها العالمى وتصدره عدة أشهر متتالية
MENAFN23112023000132011024ID1107476558
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.