قالوا عن صلاح.. كيف يرى المدربون الأجانب الفرعون أثناء تدريبه؟ إنفوجراف

MENAFN - Youm7) أشاد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر بـمحمد صلاحنجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، مؤكدا سعادته بتدريب الفرعون والعمل معه بعد الاحترافية التى يتمتع بها داخل وخارج الملعب.

وقال روى فيتوريا، عبر تصريحات أدلى بها إلى قناة

"+ sport tv"

البرتغالية: "من دواعى سرورى تدريبه، إنه لاعب رائع، إنه رائع داخل وخارج الملعب، ولديه إحساس كبير بالعمل الجماعى، ومتاح دائمًا لمساعدة زملائه".

وأضاف فيتوريا: "ببساطة وبساطة شديدة، إنه لاعب عظيم، لقد أحببته من قبل كلاعب، وما زلت أحبه أكثر الآن لأننى أعرفه بطريقة مختلفة، ولدينا علاقة جيدة جدًا".

البرتغالى فيتوريا ليس أول مدرب يتغزل فى محمد صلاح وقدراته الكبيرة فقد سبقه كل المدربين الذين استمتعوا بالتعامل مع الفرعون المصرى وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى..

مدرب بازل السابق: قاتل لطيف ويتمتع بشخصية مميزة

قال هايكو فوجل مدرب بازل السابق: "لم يكن من الممكن إيقاف محمد صلاح كان رشيقًا للغاية، وقدم أداء مذهلا رفقة الفريق، وهذا الأداء المميز عرف الجميع سبب رغبتنا فى التعاقد معه".







وتابع فوجل: "لم أتوقع أن يصبح محمد صلاح نجمًا عالميًا، أو أنه كان يتمتع بهذه العقلية، سأكون كاذبًا إن قلت بأننى توقعت له بمثل هذه المكانة، إنه قاتل لطيف، ويتمتع بشخصية مميزة".

مورينيو: صلاح كان طفلاً تائها فى لندن وفقدناه لرغبته فى المشاركة





قال البرتغالى جوزيه مورينيو المدرب السابق لتشيلسى: "كنت على دراية بمستوى صلاح حين قمت بضمه من نادى بازل السويسرى، فأنا الذى أصريت على شرائه وضغطت على إدارة تشيلسى للتعاقد معه".

وأضاف مورينيو: "صلاح كان طفلاً تائها فى لندن وكان يرغب دائما فى المشاركة باستمرار، ولكن الفريق كان به العديد من النجوم، ولكن هذه الفترة قد يتحملها البعض ويستمر مع النادى والبعض الآخر يرحل سواء على سبيل الإعارة أو البيع، لذلك فقدناه لرغبته فى المشاركة".

وتابع مدرب تشيلى السابق: "لم أتفاجأ من مستوى محمد صلاح الذى يقدمه مع المنتخب المصرى وفريق ليفربول الإنجليزى".





مونتيلا: صلاح لاعب خارق للعادة يتمناه المدربون

أكد الإيطالى فيتشينزو مونتيلا المدير الفنى لفريق فيورنتينا:

"محمد صلاح لاعب خارق للعادة، ويمتلك مهارات وإمكانيات تساعد أى مدرب على تحقيق الانتصارات، وهو يستحق كل التشجيع بسبب مجهوده الكبير مع الفيولا".







وأضاف: "صلاح يهاجم بشكل جيد جدا، كما يستطيع الدفاع بشكل ممتاز فى الوقت الذى تحتاجه فى المنطقة الخلفية، لأنه لاعب جيد".





سباليتى: صلاح اللاعب الأكثر تكاملا واقترابا من ميسى ورونالدو

قال لوتشيانو سباليتى المدير الفنى السابق لفريق روما الإيطالى عن محمد صلاح: "صلاح بالنسبة لى هو اللاعب الأكثر تكاملًا واقترابًا من مستوى ميسى ورونالدو".

وتابع مدرب روما السابق: "صلاح لاعب استتثنائى، وعندما يلعب أمام المدافعين فإنه يقوم بالدور الهجومى على أكمل وجه ويقطع أمتارا كثيرة".





كلوب: صلاح استثنائى لا تحظى دائمًا به سريع ذو فنيات





أكد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى: "اختيار محمد صلاح لم يكن بالأمر الصعب نظرًا لإمكانياته، لقد شاهدنا تألقه مع روما وشاهدته أيضًا مع بازل حينما لعب ضد دورتموند".

وتابع مدرب ليفرلول: "لقد كان كالجناح الطائر ولم نتمكن من إيقافه، لقد شاهدنا شابًا متوسط البنية الجسدية وهذا أمر عادى بالنسبة لفئته العمرية، وتابعته أيضًا مع تشيلسى وتابعت انتقاله إلى روما حيث وصل إلى ذروة العطاء والذكاء الكروى، كان مسنجمًا مع دجيكو وتأقلما فى طريقة اللعب".







وعن سمات صلاح التى جعلت النادى يفكر فى التعاقد معه: "قبل الالتحاق بنا لعب كجناح أيمن، وكان الخيار الأنسب من أجل ملء الفراغ الذى تركه كوتينيو، وهو لاعب استثنائى لأنك لا تحظى دائمًا بلاعب سريع ذو فنيات، وما يميزه أيضًا هو حب تسجيل الأهداف كـ”الوحش الكاسح”، وهذا ما يجعل منه قوة مهددة لكل الفرق التى نقابلها."

وأوضح كلوب: "لم يكن من الصعب أن يتأقلم مع طريقة لعبنا لأنه استثنائى فى عطائه، ومحترف، ويلعب بشغف كبير وهو خير سفير لكرة القدم العربية".