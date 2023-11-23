العشرى يحذر لاعبى الاتحاد السكندرى من خطورة زد ويدرسه بالفيديو

MENAFN - Youm7) يواصل فريقالاتحاد السكندرىتدريباته الجماعية على ملعب النادى، ضمن التحضير لمباراته ضد زد يوم 30 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدورى، حيث حرص طارق العشرى على تحذير لاعبيه من خطورة زد وامتلاكه عناصر مميزة فى مختلف الصفوف، بخلاف تقديم نتائج قوية منذ بداية الموسم الجارى وهو ما سيجعل مباراة الفريقين صعبة.

كما حرص الجهاز الفنى على مشاهدة عددا من مباريات الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز، من أجل الوقوف على طريقة لعبه وأسلوبه فى اختراق دفاع المنافسين، قبل وضع الخطة المناسبة للحد من خطورته فى موقعة نهاية نوفمبر.

على جانب آخر، يستمر غياب أحمد ياسين مدافع الاتحاد السكندرى عن مباريات فريقه أمام زد يوم 30 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى، بسبب عدم جاهزيته من الإصابة بكدمة قوية فى الركبة وتحديدًا عظمة الرضفة "صابونة الركبة".

ويخضع أحمد ياسين لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق الاتحاد برئاسة الدكتور محمد الصاوي، والذي يحاول تجهيز اللاعب، بعدما غاب عن فريقه لفترة طويلة.

ورغم أن الجهاز الطبي للاتحاد كان يحاول استغلال فترة توقف الدورى فى تجهيز اللاعب، لكن استجابة اللاعب للعلاج لم تمكنه من العودة سريعا للملاعب، وأثبتت حاجته لبعض الوقت وصعوبة لحاقه بمباراة فريقه ضد زد نهاية نوفمبر الجارى.