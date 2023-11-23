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عمرو السولية يقترب من دخول قائمة مباراة ميدياما الغانى

11/23/2023 4:35:05 AM
(MENAFN- Youm7) اقترب عمرو السولية لاعب الأهلى
من دخول قائمة فريقه استعدادا لمباراته ضد ميدياما الغانى يوم السبت المقبل، فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته التامة للمشاركة فى المباريات.

وخضع عمرو السولية لبرنامج بدنى خاص على هامش الإجازة التي حصل عليها الأهلي من أجل رفع حالته البدنية والتي تأثرت من طول غيابه عن الملاعب.

واستقر مسئولو النادي
الأهلي
على تأجيل حسم ملف تمديد عقود الثلاثى محمد هانى وعمرو السولية وعلى معلول
والذى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وذلك لحين عودة المارد الأحمر من السعودية عقب انتهاء مشاركة الفريق الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية، والتي يستهلها بمواجهة الفائز من أوكلاند سيتي النيوزيلندي واتحاد جدة السعودي، لملاقاته يوم 15 ديسمبر المقبل ، من أجل التركيز فى مونديال الأندية.

وتنتهي عقود أكثر من لاعب داخل الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وتنوي الإدارة تجديد عقود كل اللاعبين، ولكنها ترغب فى تأجيل حسم الملف لحين العودة من السعودية عقب خوض مونديال الأندية، خشية تشتيت اللاعبين وانشغالهم بالتفكير فى تجديد عقودهم فى الوقت الحالي، فى ظل حاجة الجهاز الفني لجهود كل اللاعبين قبل المشاركة في مونديال الأندية.
واتفق الأهلى على كل بنود تجديد عقد محمد هاني، ويتبقى فقط توقيع العقود رسميًا، ويرغب مسؤولو الأهلي في تحديد عقد عمرو السولية متضمنا شرطا لتفعيل الموسم الثاني بخوضه 80% من المباريات في الموسم الأول،بينما يختلف موقف تجديد عقد علي معلول، إذ يرغب النادي الأهلي قي تقدير مسيرة اللاعب، لكن لم تتم مناقشة أمر التجديد حتى الآن.





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