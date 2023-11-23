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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 73 سنتا ليبلغ 20ر87 دولار

11/23/2023 4:34:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 73 سنتا ليبلغ 20ر87 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 47ر86 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا لتبلغ 96ر81 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا لتبلغ 10ر77 دولار. (النهاية) خ م / ن و ف




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