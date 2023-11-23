سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 73 سنتا ليبلغ 20ر87 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 73 سنتا ليبلغ 20ر87 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 47ر86 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا لتبلغ 96ر81 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا لتبلغ 10ر77 دولار. (النهاية) خ م / ن و ف
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