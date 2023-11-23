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إقلاع الطائرة الـ27 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي للأشقاء في غزة محملة بـ40 طنا من المساعدات

11/23/2023 4:34:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) - أقلعت صباح اليوم الخميس الطائرة الإغاثية الـ27 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والخيام.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
في جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع الطائرة إن هذه الرحلات الإغاثية تندرج ضمن الجهود الإنسانية لدولة الكويت والتي ستستمر على مدى الأيام المقبلة تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة من خلال رحلات إغاثية جوية أخرى في جسر جوي متواصل منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف الزيد أن حمولة هذه الطائرة تتضمن 40 طنا من المساعدات المتنوعة والعاجلة بواقع 100 خيمة و10000 عبوة حليب للأطفال والكبار و2000 بطانية و 5 أطنان من الأرز و5 أطنان من المستلزمات الطبية لافتا إلى أن الرحلة تأتي ضمن جهود حملة (أغيثوا فلسطين).

وذكر أن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة وتجسيدا للدور الإنساني لدولة الكويت الذي تقوم به عبر ذراعها الإنسانية المتمثلة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وأوضح أن هذا الجسر يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارات الصحة والخارجية والشؤون وغيرها علاوة على المشاركة الشعبية الواسعة.

وأعرب عن جزيل الشكر والعرفان لوزارة الدفاع والقوة الجوية الكويتية مثمنا دورهما الإنساني الرائد في إغاثة ونجدة المنكوبين في شتى دول العالم. (النهاية) س ص / ن و ف


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