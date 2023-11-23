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دولة الكويت ترحب بإعلان نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة

11/23/2023 4:34:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان دولة قطر الشقيقة نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إن الهدنة ستسفر عن إطلاق عدد من المحتجزين الفلسطينيين من نساء وأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال في قطاع غزة إضافة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار والسماح بدخول القوافل الإنسانية المحملة بالمساعدات والمواد المخصصة بالاحتياجات الإنسانية لإغاثة السكان المدنيين في غزة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الخارجية على إشادة دولة الكويت بهذا الاتفاق إلا أنها تدعو لاستمرار هذه المساعي الرامية لوقف دائم لإطلاق النار وحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في غزة وحمايتهم من سلسلة الهجمات الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)

ن م ع / م غ ع




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