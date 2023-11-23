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طقس البلاد معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع مع فرصة لأمطار اليوم تنحسر صباح غد

11/23/2023 4:34:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 23 – 11 كونا) -– قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.
وتوقع رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تقل السحب تدريجيا وتنحسر فرص الأمطار صباح يوم غد الجمعة وفرص تكون الضباب على بعض المناطق.
وأضاف البلوشي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا وغائما والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرص أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و24 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.
وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة وغائما إلى غائم جزئيا ورطبا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و24 كيلومترا في الساعة مع فرص أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وفرص للضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.
وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون معتدلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.
ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة ورطبا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة وفرص لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 14 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال البلوشي إنه يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة ورطبا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 14 و16 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام. (النهاية)

م ف / ن و ف




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