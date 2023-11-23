دبلوماسيون وناشرون: معرض الكويت الدولي للكتاب محط أنظار الناشرين والقراء

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من فيصل الخميلي

الكويت - 23 - 11 (كونا) -- أكد عدد من الناشرين والدبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد اليوم الخميس أن معرض الكويت الدولي للكتاب يعتبر محط أنظار الناشرين والقراء ومحبي المطالعة العلمية والمعرفية لأثره المتميز واللافت على الثقافة العربية.

وأوضحوا في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة انطلاق فعاليات المعرض بدورته الـ46 أمس أن الدورة الحالية تمتاز بأنشطة وفعاليات وأمسيات مصاحبة علاوة على المشاركة الواسعة لعدد من الكتاب ودور النشر من مختلف دول العالم.

وقال سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت الدكتور صالح الخروصي إن السلطنة تحرص سنويا على المشاركة في المعرض الذي يثري الساحة الثقافية والفكرية لما يحتويه من تجمع لأهم مؤسسات النشر المحلية والعربية والدولية.

وأضاف الخروصي إن سلطنة عمان تسعى من خلال مشاركتها في الدورة الحالية لتقديم مشاركة أفضل مما كانت عليه عاما بعد عام لنشر الثقافة مشيرا إلى أن "نشر الثقافة جزء أصيل من العمل الدبلوماسي".

من جهته قال سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت أسامة شلتوت إن معرض الكويت الدولي للكتاب من أهم الفعاليات الثقافية التي تساهم في الاطلاع على أحدث الاصدارات العربية والغربية.

وأضاف شلتوت أن معرض الكتاب فرصة للتبادل الثقافي والفكري مبينا أن مصر تشارك في المعرض منذ نشأته لما له من قيمة علمية وثقافية إذ تشارك هذا العام بأكثر من 46 دار نشر وحوالي 40 ألف كتاب.

من جانبه قال الدبلوماسي في الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى البلاد الدكتور جميل آل حميد إن معرض الكويت الدولي للكتاب يعتبر من المعارض المهمة والكبيرة على مستوى الوطن العربي ويضم مشاركة واسعة من مختلف الدول معربا عن سعادته لمشاركة المملكة في هذا التجمع الثقافي والادبي الكبير.

وأضاف آل حميد أن المملكة تحرص على المشاركة في هذا المحفل الثقافي الهام مشيرا الى أن جناحها يتضمن مجموعة مشاركات من قبل الجامعات السعودية ومؤسسات الفكر والثقافة لعرض الاصدارات والمؤلفات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية والمفكرين.

وذكر أن جناح المملكة يستقبل الزوار للرد عن الاستفسارت فيما يخص الجامعات السعودية او مكتبة (الملك فهد) الوطنية أو الانشطة الثقافية الاخرى.

من ناحيته قال رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد إن للكويت باعا طويلا وأثرا مهما على الثقافة العربية منذ ستينيات القرن الماضي بإصدارها العديد من المطبوعات ومنها مجلة المعرفة والعديد من الكتب من مختلف التخصصات.

وأكد رشاد أن الناشر العربي يحرص دائما على المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب مشيرا إلى أن القارئ في الكويت واع ومثقف ويبحث دائما عن الاعمال الجديدة التي تحفز الناشر في حركة النشر.

وذكر أن الدورة الحالية للمعرض تمتاز بما يصاحبها من فعاليات ثقافية ومهنية على مستوى عال وتفوق ملحوظ عن العام السابق عام.

بدوره قال رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم حافظ إن معرض الكويت الدولي للكتاب محفز وداعم للناشرين والكتاب ومحافظ على حضوره العربي ويعد منارة للناشرين العرب.

وأكد حافظ أن المعرض ناجح بكل المقاييس ويطبق كل الانظمة والقوانين المساعدة لتطوير صناعة النشر بدليل استمراريته إذ يتطور وينمو كل عام.

وكان وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري قد افتتح الدورة ال46 للمعرض أمس والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في أرض المعارض بمشرف ويستمر حتى 2 ديسمبر المقبل بمشاركة 486 دار نشر تمثل 29 دولة منها 18 عربية و11 أجنبية. (النهاية) ف ر / أ م ح