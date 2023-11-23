دبلوماسيون وناشرون: معرض الكويت الدولي للكتاب محط أنظار الناشرين والقراء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من فيصل الخميلي
الكويت - 23 - 11 (كونا) -- أكد عدد من الناشرين والدبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد اليوم الخميس أن معرض الكويت الدولي للكتاب يعتبر محط أنظار الناشرين والقراء ومحبي المطالعة العلمية والمعرفية لأثره المتميز واللافت على الثقافة العربية.
وأوضحوا في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة انطلاق فعاليات المعرض بدورته الـ46 أمس أن الدورة الحالية تمتاز بأنشطة وفعاليات وأمسيات مصاحبة علاوة على المشاركة الواسعة لعدد من الكتاب ودور النشر من مختلف دول العالم.
وقال سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت الدكتور صالح الخروصي إن السلطنة تحرص سنويا على المشاركة في المعرض الذي يثري الساحة الثقافية والفكرية لما يحتويه من تجمع لأهم مؤسسات النشر المحلية والعربية والدولية.
وأضاف الخروصي إن سلطنة عمان تسعى من خلال مشاركتها في الدورة الحالية لتقديم مشاركة أفضل مما كانت عليه عاما بعد عام لنشر الثقافة مشيرا إلى أن "نشر الثقافة جزء أصيل من العمل الدبلوماسي".
من جهته قال سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت أسامة شلتوت إن معرض الكويت الدولي للكتاب من أهم الفعاليات الثقافية التي تساهم في الاطلاع على أحدث الاصدارات العربية والغربية.
وأضاف شلتوت أن معرض الكتاب فرصة للتبادل الثقافي والفكري مبينا أن مصر تشارك في المعرض منذ نشأته لما له من قيمة علمية وثقافية إذ تشارك هذا العام بأكثر من 46 دار نشر وحوالي 40 ألف كتاب.
من جانبه قال الدبلوماسي في الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى البلاد الدكتور جميل آل حميد إن معرض الكويت الدولي للكتاب يعتبر من المعارض المهمة والكبيرة على مستوى الوطن العربي ويضم مشاركة واسعة من مختلف الدول معربا عن سعادته لمشاركة المملكة في هذا التجمع الثقافي والادبي الكبير.
وأضاف آل حميد أن المملكة تحرص على المشاركة في هذا المحفل الثقافي الهام مشيرا الى أن جناحها يتضمن مجموعة مشاركات من قبل الجامعات السعودية ومؤسسات الفكر والثقافة لعرض الاصدارات والمؤلفات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية والمفكرين.
وذكر أن جناح المملكة يستقبل الزوار للرد عن الاستفسارت فيما يخص الجامعات السعودية او مكتبة (الملك فهد) الوطنية أو الانشطة الثقافية الاخرى.
من ناحيته قال رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد إن للكويت باعا طويلا وأثرا مهما على الثقافة العربية منذ ستينيات القرن الماضي بإصدارها العديد من المطبوعات ومنها مجلة المعرفة والعديد من الكتب من مختلف التخصصات.
وأكد رشاد أن الناشر العربي يحرص دائما على المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب مشيرا إلى أن القارئ في الكويت واع ومثقف ويبحث دائما عن الاعمال الجديدة التي تحفز الناشر في حركة النشر.
وذكر أن الدورة الحالية للمعرض تمتاز بما يصاحبها من فعاليات ثقافية ومهنية على مستوى عال وتفوق ملحوظ عن العام السابق عام.
بدوره قال رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم حافظ إن معرض الكويت الدولي للكتاب محفز وداعم للناشرين والكتاب ومحافظ على حضوره العربي ويعد منارة للناشرين العرب.
وأكد حافظ أن المعرض ناجح بكل المقاييس ويطبق كل الانظمة والقوانين المساعدة لتطوير صناعة النشر بدليل استمراريته إذ يتطور وينمو كل عام.
وكان وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري قد افتتح الدورة ال46 للمعرض أمس والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في أرض المعارض بمشرف ويستمر حتى 2 ديسمبر المقبل بمشاركة 486 دار نشر تمثل 29 دولة منها 18 عربية و11 أجنبية. (النهاية) ف ر / أ م ح
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