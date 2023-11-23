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وزير الشؤون يهنئ أبناء الحضانة العائلية ورعاية الأحداث بفوزهم في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم

11/23/2023 4:34:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 -11 (كونا) -- هنأ وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح أبناءه من قطاع الرعاية الاجتماعية وعددهم 11 من إدارتي الحضانة العائلية ورعاية الأحداث بفوزهم في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم الـ 26.
كما بارك الشيخ فراس الصباح في تصريح صحفي اليوم الخميس حصول وزارة الشؤون الاجتماعية على المركز الأولى لأفضل منسق في المسابقة ذاتها ومثلها طارق القطان مدير إدارة التوعية والإرشاد متفوقا على 49 جهة حكومية.
وأكد حرص (الشؤون) على "تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأبنائنا في إدارة الرعاية الاجتماعية ودور رعاية الأحداث وتشجيعهم على تعلم وحفظ كتاب الله تعالى" مشيدا في الوقت ذاته بتميز وكفاءة منتسبي الوزارة المشاركين في المسابقة.
وكان قد أعلن أمس الأربعاء أسماء الفائزين والفائزات الأوائل والجهات الفائزة بدروع مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ26 التي أقيمت برعاية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تحت شعار (مكنون). (النهاية)

م ذ




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