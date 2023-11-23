وزير الشؤون يهنئ أبناء الحضانة العائلية ورعاية الأحداث بفوزهم في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 -11 (كونا) -- هنأ وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح أبناءه من قطاع الرعاية الاجتماعية وعددهم 11 من إدارتي الحضانة العائلية ورعاية الأحداث بفوزهم في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم الـ 26.
كما بارك الشيخ فراس الصباح في تصريح صحفي اليوم الخميس حصول وزارة الشؤون الاجتماعية على المركز الأولى لأفضل منسق في المسابقة ذاتها ومثلها طارق القطان مدير إدارة التوعية والإرشاد متفوقا على 49 جهة حكومية.
وأكد حرص (الشؤون) على "تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأبنائنا في إدارة الرعاية الاجتماعية ودور رعاية الأحداث وتشجيعهم على تعلم وحفظ كتاب الله تعالى" مشيدا في الوقت ذاته بتميز وكفاءة منتسبي الوزارة المشاركين في المسابقة.
وكان قد أعلن أمس الأربعاء أسماء الفائزين والفائزات الأوائل والجهات الفائزة بدروع مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ26 التي أقيمت برعاية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تحت شعار (مكنون). (النهاية)
م ذ
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