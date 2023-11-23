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وزير الصحة: نولي اهتماما كبيرا بمنظومة الأمن الدوائي في البلاد بما فيها أدوية السرطان

11/23/2023 4:34:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بمنظومة الأمن الدوائي في البلاد وتوفير الأدوية بما فيها أدوية السرطان بتنوعاتها الكيماوية والمناعية وغيرها.
وقال الوزير العوضي في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول للأورام النسائية في الكويت اليوم الخميس إن الوزارة حريصة على توفير الأدوية وما يستجد منها حول العالم بالتنسيق المستمر مع إدارة المستهلكات واللوازم الطبية مؤكدا عدم وجود أي نقص في أدوية مرضى السرطان.
وأضاف أن الوزارة بذلت كل الجهود الحثيثة لبناء المستشفى الجديد لمركز الكويت لمكافحة السرطان بسعة سريرية تصل إلى 600 سرير وأولت اهتماما كبيرا بمكافحة مرض السرطان ووضعت له البرامج المتعددة من حيث الكشف المبكر والعلاج ودعم الأبحاث العلمية.
وأوضح أن المؤتمر الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام سيسهم بشكل فعال في تبادل الخبرات والتجارب الطبية وبناء جسور المعرفة العلمية بين كوكبة من الأطباء المحاضرين من داخل الكويت وخارجها للوقوف على آخر ما توصل إليه العلم الحديث في مجال التشخيص وسبل العلاج والوقاية في تخصص الأورام السرطانية من خلال جلسات علمية وورش عمل علاوة على إجراء عدد من العمليات الجراحية للأورام النسائية.
من جانبه قال رئيس المؤتمر رئيس مجلس إدارة رابطة الأورام رئيس قسم الجراحة في مركز الكويت لمكافحة السرطان الدكتور خالد الخالدي إن قسم جراحة الأورام من الأقسام الرائدة في المركز إذ قام خلال السنوات الخمس الماضية بإجراء 8500 عملية جراحية منها ألف عملية للأورام النسائية بمعدل 200 حالة سنوية وبنسبة 12 في المئة من مجمل العمليات ولم تعرقل جائحة كورونا القيام بتلك العمليات.
وعلى صعيد الأورام النسائية أشار الخالدي إلى أن أكثر الأورام انتشارا هي سرطان الرحم بنسبة بلغت 8 في المئة يليها سرطان المبايض بنسبة 6 في المئة ثم سرطان عنق الرحم بنسبة 2 في المئة من جميع الأورام التي تم تسجيلها في الكويت.
وذكر أن المؤتمر اختار هذا العام موضوع الأورام النسائية لما يشكله من أهمية كبرى في المجتمع الكويتي ولأنه يعد المرض الأعلى انتشارا بعد أورام الثدي لافتا إلى أن هذا المؤتمر يأتي ضمن جهود الوزارة لخدمة مرضى السرطان والارتقاء بالخدمات الصحية لدعم وتطوير العنصر البشري والاطلاع على أحدث الوسائل والطرق العلاجية.
وأوضح أنه تم أمس إجراء أربع عمليات جراحية بالطرق الجديدة من خلال استخدام المنظار الجراحي من بعض الزوار المشاركين في المؤتمر وسيتم إجراء أربع عمليات جراحية أخرى الأحد المقبل وجميعها من الحالات الصعبة كما ستكون هناك ورش عمل للعلاج الإشعاعي.
بدورها قالت رئيس وحدة فيزياء العلاج الإشعاعي والأمين العام للرابطة الكويتية للفيزياء الطبية الدكتورة شيخة العبيدلي في تصريح للصحفيين إن المؤتمر يشهد ورشة عمل مختصة بالتخطيط العلاجي لتقنية الإشعاع الداخلي (عن قرب) لأورام السرطان النسائية.
وأوضحت العبيدلي أن عمليات الإشعاع الداخلي من أهم التقنيات المستخدمة لعلاج سرطان الرحم وعنق الرحم يتم من خلالها وضع مصدر الإشعاع داخل فجوات الجسم أو الأنسجة بهدف إيصال أعلى جرعة من الإشعاع الى جزء الجسم المراد علاجه فيما يكون الأذى للأنسجة السليمة القريبة أقل ما يمكن.
وأشارت إلى أن هذه الورشة تقوم بالتركيز على الشرح العلمي والعملي لأحدث طرق العلاج الإشعاعي الداخلي بهدف تطوير الخدمات الاشعاعية المختصة بعلاج الأورام النسائية في دولة الكويت. (النهاية)

م ر ف / ن و ف




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