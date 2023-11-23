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(الأغذية العالمي) يدعو الى الالتزام الكامل بالهدنة في غزة

11/23/2023 4:34:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 23 - 11 (كونا) -- دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس الى الالتزام الكامل بكل بنود الهدنة الانسانية في قطاع غزة لاغاثة كل السكان الذين يهدد الجوع حياتهم تحت العدوان الوحشي لجيش الاحتلال.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين في بيان إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم على هدنة إنسانية للقتال في غزة يمثل خطوة أولى مهمة ومرحبا بها يجب التمسك بها بالكامل للسماح بوصول الغذاء وغيره من الإمدادات المنقذة للحياة لمن هم في أمس الحاجة إليها".
وأضافت أن "البرنامج يقوم بالتعبئة السريعة لزيادة مساعداته داخل غزة بمجرد كفالة الوصول الآمن اذ ينتظر أسطولنا من الشاحنات عند معبر رفح محملا بالأغذية المقررة للعائلات في الملاجئ والمنازل بجميع أنحاء القطاع كذلك الدقيق للمخابز من أجل استئناف عملها".
وشددت ماكين على "ضرورة أن يتم بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الالتزام بها بالكامل من جميع الأطراف وأن يحظى العاملون في المجال الإنساني بإمكانية الوصول الآمن دون عوائق وأن يتمكن المدنيون من تلقي المساعدة بأمان أينما كانوا".
وفيما اعتبرت أن اتفاقية الهدنة الانسانية "تمثل خطوة أولى مهمة" نبهت الى أن المساعدات لمدة أربعة أيام لن تحدث فرقا ملموسا في هذا المحيط الهائل من الاحتياجات.
وأوضحت ماكين أن أي فترة فعلية لالتقاط الأنفاس تستلزم أن يستمر هذا التوقف عن القصف وأن يستمر التدفق المستمر للمساعدات الانسانية وعلى نطاق واسع الى داخل القطاع.
وأكدت أن "ما تشتد الحاجة إليه الآن أكثر من أي شيء آخر هو السلام" داعية القادة إلى "استخدام هذا التوقف كوسيلة لخفض التصعيد في محاولة لإنهاء هذا الصراع المروع".
وكانت قطر أعلنت في وقت سابق يوم امس نجاح التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر أربعة أيام قابلة للتمديد تشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي كمرحله أولى.(النهاية)

م ن / س ع ه




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