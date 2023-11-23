(الأغذية العالمي) يدعو الى الالتزام الكامل بالهدنة في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 23 - 11 (كونا) -- دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس الى الالتزام الكامل بكل بنود الهدنة الانسانية في قطاع غزة لاغاثة كل السكان الذين يهدد الجوع حياتهم تحت العدوان الوحشي لجيش الاحتلال.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين في بيان إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم على هدنة إنسانية للقتال في غزة يمثل خطوة أولى مهمة ومرحبا بها يجب التمسك بها بالكامل للسماح بوصول الغذاء وغيره من الإمدادات المنقذة للحياة لمن هم في أمس الحاجة إليها".
وأضافت أن "البرنامج يقوم بالتعبئة السريعة لزيادة مساعداته داخل غزة بمجرد كفالة الوصول الآمن اذ ينتظر أسطولنا من الشاحنات عند معبر رفح محملا بالأغذية المقررة للعائلات في الملاجئ والمنازل بجميع أنحاء القطاع كذلك الدقيق للمخابز من أجل استئناف عملها".
وشددت ماكين على "ضرورة أن يتم بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الالتزام بها بالكامل من جميع الأطراف وأن يحظى العاملون في المجال الإنساني بإمكانية الوصول الآمن دون عوائق وأن يتمكن المدنيون من تلقي المساعدة بأمان أينما كانوا".
وفيما اعتبرت أن اتفاقية الهدنة الانسانية "تمثل خطوة أولى مهمة" نبهت الى أن المساعدات لمدة أربعة أيام لن تحدث فرقا ملموسا في هذا المحيط الهائل من الاحتياجات.
وأوضحت ماكين أن أي فترة فعلية لالتقاط الأنفاس تستلزم أن يستمر هذا التوقف عن القصف وأن يستمر التدفق المستمر للمساعدات الانسانية وعلى نطاق واسع الى داخل القطاع.
وأكدت أن "ما تشتد الحاجة إليه الآن أكثر من أي شيء آخر هو السلام" داعية القادة إلى "استخدام هذا التوقف كوسيلة لخفض التصعيد في محاولة لإنهاء هذا الصراع المروع".
وكانت قطر أعلنت في وقت سابق يوم امس نجاح التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر أربعة أيام قابلة للتمديد تشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي كمرحله أولى.(النهاية)
م ن / س ع ه
MENAFN23112023000071011013ID1107476544
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.