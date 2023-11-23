فتح معبر رفح أمام عودة الفلسطينيين إلى غزة غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 23 تشرين الثاني (بترا)- كشفت السفارة الفلسطينية لدى مصر، إمكانية عودة الفلسطينيين العالقين في مصر إلى قطاع غزة، غدا الجمعة.
وأعلنت السفارة اليوم الخميس، أن السلطات المصرية أبلغت السفارة بإمكانية عودة الفلسطينيين العالقين الموجودين شمال سيناء، والراغبين في العودة طوعا إلى قطاع غزة؛ غدا الجمعة.
وبحسب بيان للسفارة، أكدت السلطات المصرية أنه سيتم السماح بعودة باقي العالقين في القاهرة والمحافظات المصرية طوعا، اعتبارا من يوم السبت 25 تشرين الثاني الحالي فصاعدا.
وثمن سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، جهود الأشقاء في مصر للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.
ويعمل معبر رفح البري حاليا في إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة، الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي وحشي.
فيما يستقبل المعبر الجرحى الفلسطينيين لاستكمال علاجهم بمصر، كما استقبل عددا من حاملي الجنسيات الأجنبية في قطاع غزة، حيث عبر المئات منهم إلى الجانب المصري للسفر إلى دولهم.
--(بترا)
ن ا/رق
23/11/2023 12:23:51
MENAFN23112023000117011021ID1107476543
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