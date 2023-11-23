اتفاقية تعاون بين مركز التوثيق الملكي ودائرة الأراضي والمساحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- وقع مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اتفاقية تعاون مع دائرة الأراضي والمساحة، في إطار التنسيق المشترك بين الطرفين الهادف إلى رقمنة الوثائق المتعلقة بأملاك الدولة وأرشفتها لدى دائرة الأراضي.

وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، وقع الاتفاقية عن المركز المدير العام بالوكالة ريهام المصري، وعن دائرة الأراضي مديرها العام الدكتور أحمد العموش.

وأوضح المركز، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص دائرة الأراضي على وثائقها والتزامها بالحفاظ عليها والاهتمام بها، وتعكس الاستفادة من أحدث الطرق المستخدمة في مركز التوثيق، الذي يعتبر جهة حكومية ذات خبرة واسعة في مجالات الأرشفة والعناية والتوثيق باستخدام المنهجيات الحديثة المتناسبة مع مختلف الوثائق.

وأشار الى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك والحفاظ على الوثائق، لأهميتها الكبرى في حفظ حقوق المواطنين وتوثيق تاريخ الدولة للأجيال القادمة.

--(بترا)

ه ع/أ أ/رق

23/11/2023 12:12:51