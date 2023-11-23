اتفاقية تعاون بين مركز التوثيق الملكي ودائرة الأراضي والمساحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- وقع مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اتفاقية تعاون مع دائرة الأراضي والمساحة، في إطار التنسيق المشترك بين الطرفين الهادف إلى رقمنة الوثائق المتعلقة بأملاك الدولة وأرشفتها لدى دائرة الأراضي.
وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، وقع الاتفاقية عن المركز المدير العام بالوكالة ريهام المصري، وعن دائرة الأراضي مديرها العام الدكتور أحمد العموش.
وأوضح المركز، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص دائرة الأراضي على وثائقها والتزامها بالحفاظ عليها والاهتمام بها، وتعكس الاستفادة من أحدث الطرق المستخدمة في مركز التوثيق، الذي يعتبر جهة حكومية ذات خبرة واسعة في مجالات الأرشفة والعناية والتوثيق باستخدام المنهجيات الحديثة المتناسبة مع مختلف الوثائق.
وأشار الى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك والحفاظ على الوثائق، لأهميتها الكبرى في حفظ حقوق المواطنين وتوثيق تاريخ الدولة للأجيال القادمة.
--(بترا)
ه ع/أ أ/رق
23/11/2023 12:12:51
MENAFN23112023000117011021ID1107476542
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