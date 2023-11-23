رئيس الوزراء القطري يدعو إلى استمرار الجهود لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 23 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضرورة استمرار الجهود لوقف الحرب على غزة.

وأكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.

وجرى خلال الاتصال مناقشة خطوات بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بوساطة قطر، ودعم مصر، والولايات المتحدة الأميركية، والسير في إجراءات إطلاق سراح المدنيين، وأهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي، أن بلاده لا تزال ملتزمة بحل الدولتين، مشددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة الأميركية.

--(بترا)

م ف/رق

23/11/2023 12:01:30