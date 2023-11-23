رئيس الوزراء القطري يدعو إلى استمرار الجهود لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 23 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضرورة استمرار الجهود لوقف الحرب على غزة.
وأكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.
وجرى خلال الاتصال مناقشة خطوات بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بوساطة قطر، ودعم مصر، والولايات المتحدة الأميركية، والسير في إجراءات إطلاق سراح المدنيين، وأهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي، أن بلاده لا تزال ملتزمة بحل الدولتين، مشددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة الأميركية.
--(بترا)
م ف/رق
23/11/2023 12:01:30
MENAFN23112023000117011021ID1107476541
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