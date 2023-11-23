مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 23 تشرين الثاني (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وخاصة في محيط مصلى باب الرحمة داخل الحرم القدسي الشريف.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى، ومنعت الشبان من دخول الأقصى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

--(بترا)

م ف/ا م /رق

23/11/2023 11:42:39