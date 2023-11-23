مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 23 تشرين الثاني (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وخاصة في محيط مصلى باب الرحمة داخل الحرم القدسي الشريف.
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى، ومنعت الشبان من دخول الأقصى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
--(بترا)
م ف/ا م /رق
23/11/2023 11:42:39
MENAFN23112023000117011021ID1107476540
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