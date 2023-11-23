الاحتلال يعتقل 76 فلسطينيا بالضفة الغربية
التاريخ
11/23/2023 4:34:37 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 23 تشرين الثاني (بترا)- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 76 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن، طوباس ونابلس وجنين وبيت لحم والخليل ورام الله والبيرة وقلقيلية وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت الفلسطينيين بزعم أنهم مطلوبون.
--(بترا)
م ف/ا م/رق
23/11/2023 11:39:33
MENAFN23112023000117011021ID1107476539
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