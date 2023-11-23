الاحتلال يعتقل 76 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 23 تشرين الثاني (بترا)- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 76 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن، طوباس ونابلس وجنين وبيت لحم والخليل ورام الله والبيرة وقلقيلية وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت الفلسطينيين بزعم أنهم مطلوبون.

--(بترا)

م ف/ا م/رق

23/11/2023 11:39:33