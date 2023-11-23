الخارجية القطرية: العمل مستمر لضمان سرعة البدء بالهدنة الإنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 23 تشرين الثاني (بترا)- أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، أن المحادثات التي تُجريها قطر ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، مستمرة وتسير بشكل إيجابي.

وأكد الدكتور الأنصاري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات القادمة.

وأضاف "أن العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في مصر والولايات المتحدة الأميركية، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق".

--(بترا)

م ف/أ م/رق

23/11/2023 11:31:01