الخارجية القطرية: العمل مستمر لضمان سرعة البدء بالهدنة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 23 تشرين الثاني (بترا)- أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، أن المحادثات التي تُجريها قطر ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، مستمرة وتسير بشكل إيجابي.
وأكد الدكتور الأنصاري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات القادمة.
وأضاف "أن العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في مصر والولايات المتحدة الأميركية، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق".
--(بترا)
م ف/أ م/رق
23/11/2023 11:31:01
MENAFN23112023000117011021ID1107476538
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