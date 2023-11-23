تدشين لوحة جدارية من الفسيفساء في السلط

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 23 تشرين الثاني (بترا)- دشن محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، مساء أمس الاربعاء، لوحة جدارية من الفسيفساء لصورة واقعية لمعانقة المسجد للكنيسة في مدينة السلط، لعكس الواقع الذي يعيشه أبناء السلط والمملكة من وئام بين المسلمين والمسيحية.

ونفذت اللوحة خلال اختتام ملتقى السلط الدولي الأول للفسيفساء، من قبل مجموعة من الفنانين الفسيفسائيين من مختلف دول العالم، حيث تم دعوتهم من قبل الفسيفسائي زيد العواملة، للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع الدولي ليكون شاهدا حضريا و تراثيا.

واستخدم في تنفيذ اللوحة الحجر الطبيعي من الأردن وبعض الحجارة الصناعية، أحضرها بعض الفسيفسائيين من بلدانهم (ألمانيا وهولندا)، حيث تم استخدام الحجارة الزجاجية الملونة للنوافذ، والذهبية للمسجد والكنيسة وكلمة السلط مدينة التسامح والضيافة.

ويبلغ قياس اللوحة التي وضعت على مدخل زوار مدينة السلط في ساحة عقبة بن نافع، ونفذت بتقنيات وأسلوب كل فنان حسب مدرسته الفنية، (3.5 متر في 2.5 متر)، ما أعطى اللوحة جمالية فريدة.

وتأتي إقامة الملتقى وإنشاء اللوحة، بمناسبة إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي اليونسكو بعنوان " السلط مدينة التسامح والسلام"، و تجسيدا للرؤى الملكية السامية والجهود الحثيثة للسلام.

وشكر أبو قاعود، الضيوف المشاركين من دول البرتغال، ألمانيا، هولندا، صربيا، إنجلترا، بريطانيا، إيطاليا، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، لبنان، بالإضافة إلى الأردن.

وقال: "إن هذا الإنجاز الفني هو ترجمة واقعية للفسيفساء المترابطة بين أبناء المجتمع الأردني، مؤكدا وقوف الجميع مع مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، تجاه القضية الفلسطينية وما يحدث من قتل للأبرياء في غزة .

كما شكر جميع الجهات الداعمة والمشاركة في تنفيذ هذه الجدارية، التي جاءت تجسيدا لمبادرة أبناء السلط، مدينة التسامح وأصول الضيافة ورمز المحبة والسلام .

وأضاف أن تكاتف وتعاون الجهات الداعمة التي ساهمت في إنجاح الملتقى، من مجلس المحافظة وبلدية السلط الكبرى ومؤسسة إعمار السلط ووزارة السياحة والآثار وجميعة الكاريتاس الأردنية، هو تأكيد للانسجام بين مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المحلي.

ودعا أبو قاعود، إلى تعميم الفكرة على جميع ألوية محافظة البلقاء، وجميع محافظات المملكة.

كما دعا المشاركين إلى نقل هذه المبادرة الدولية لبلدانهم، ليعم التسامح والسلام في جميع بلدان العالم.

--(بترا)

أع/أ م / س س

23/11/2023 10:57:03