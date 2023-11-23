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الأونروا: مليون نازح بغزة يقطنون في 156 مركزا

11/23/2023 4:34:31 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 23 تشرين الثاني (بترا)- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الخميس، إن مليون نازح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه يقطنون في 156مركزا في القطاع المحاصر الذي يئن تحت وطأة العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأكد الناطق باسم "الأونروا"، عدنان أبو حسنة في بيان، أن الوكالة الأممية هي الجسم الوحيد المتماسك في قطاع غزة الذي يقوم بتوزيع المساعدات على النازحين.
ولفت إلى أن 108 من موظفي الوكالة استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الثاني الماضي، وهو الرقم الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة، إذ لم يحدث أن فقدت مثل هذا العدد خلال هذه الفترة.
يشار الى أن مرافق التابعة للوكالة تستوعب حاليا عدداً من النازحين يفوق طاقتها الاستيعابية بالوضع الطبيعي بنحو 4-9 مرات، بحسب الوكالة.
وأشارت الوكالة، الى أنه قبل العدوان الإسرائيلي كان يدخل للقطاع 500 شاحنة يومياً، وكانت بالكاد تسد الرمق، ومنذ بداية العدوان حتى اليوم اعداد الشاحنات التي دخلت القطاع يوميا جميعا لم تكف إلا لـ 3 أيام فقط، مؤكدة بأن العودة إلى سقف 500 شاحنة يومياً كما كان الوضع سابقا لم يعد كافياً في الوقت الراهن.
وأوضحت انها كانت تحتاج في الوضع الطبيعي لـ75 شاحنة يومياً، لكن الآن وبسبب الوضع الكارثي في القطاع، فأنها تحتاج حاليا الى 800 شاحنة يومياً لمدة شهرين إلى 3 أشهر لتتمكن من توفير الموارد المطلوبة.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ / س س
23/11/2023 10:39:30

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