شناعة والرواشدة يشاركان في بطولة كأس الملك حمد الدولية للجولف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني (بترا) - يشارك لاعبا المنتخب الوطني للجولف موسى شناعة، ومحمد الرواشدة، في بطولة كأس الملك حمد الدولية للجولف الخامسة عشر، للمحترفين والهواة، والتي انطلقت اليوم الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة على ملاعب النادي الملكي للجولف (رفاع فيوز).
ويشارك في البطولة 100 لاعب، يمثلون 15 دولة من جميع أنحاء العالم.
ووصل عدد اللاعبين المحترفين المشاركين إلى 45 لاعبا من المصنفين عالميا.
وكان الاتحاد الأردني قد تلقى دعوة من الاتحاد البحريني، للمشاركة في هذه البطولة والتي تعتبر من أقوى بطولات البحرين ومن أهم البطولات في المنطقة العربية.
ويسعى لاعبا المنتخب إلى الاستفادة من هذه البطولة والبحث عن التأهل للأدوار النهائية.
ويشرف على تدريب لاعبي المنتخب المدرب الوطني ولاعب المنتخب الوطني والأمن العام أسد الرواشدة.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
23/11/2023 10:34:57
MENAFN23112023000117011021ID1107476534
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