شناعة والرواشدة يشاركان في بطولة كأس الملك حمد الدولية للجولف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا) - يشارك لاعبا المنتخب الوطني للجولف موسى شناعة، ومحمد الرواشدة، في بطولة كأس الملك حمد الدولية للجولف الخامسة عشر، للمحترفين والهواة، والتي انطلقت اليوم الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة على ملاعب النادي الملكي للجولف (رفاع فيوز).

ويشارك في البطولة 100 لاعب، يمثلون 15 دولة من جميع أنحاء العالم.

ووصل عدد اللاعبين المحترفين المشاركين إلى 45 لاعبا من المصنفين عالميا.

وكان الاتحاد الأردني قد تلقى دعوة من الاتحاد البحريني، للمشاركة في هذه البطولة والتي تعتبر من أقوى بطولات البحرين ومن أهم البطولات في المنطقة العربية.

ويسعى لاعبا المنتخب إلى الاستفادة من هذه البطولة والبحث عن التأهل للأدوار النهائية.

ويشرف على تدريب لاعبي المنتخب المدرب الوطني ولاعب المنتخب الوطني والأمن العام أسد الرواشدة.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

23/11/2023 10:34:57