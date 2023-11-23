قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مدير مجمع الشفاء في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 23 تشرين الثاني (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية.
وبحسب مصادر صحفية فلسطينية، قال الطبيب في مستشفى الشفاء، خالد أبو سمرة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مدير المجمع وعددا من الكوادر الطبية، مشيرا إلى أن أبو سلمية كان قد رفض أمرا بإخلاء المستشفى في 18 تشرين الثاني الحالي بعد سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على المجمع الطبي.
وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قسم الطوارئ في المستشفى وقامت بعمليات تفتيش بداخله، لافتا إلى أن 3 أطباء و4 ممرضين فقط يقدمون الرعاية للمرضى البالغ عددهم 180 مريضا ما زالوا عالقين بالمستشفى.
--(بترا)
رصد/رس/رق
23/11/2023 10:40:55
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