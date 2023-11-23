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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مدير مجمع الشفاء في غزة

11/23/2023 4:34:27 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 23 تشرين الثاني (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية.
وبحسب مصادر صحفية فلسطينية، قال الطبيب في مستشفى الشفاء، خالد أبو سمرة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مدير المجمع وعددا من الكوادر الطبية، مشيرا إلى أن أبو سلمية كان قد رفض أمرا بإخلاء المستشفى في 18 تشرين الثاني الحالي بعد سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على المجمع الطبي.
وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قسم الطوارئ في المستشفى وقامت بعمليات تفتيش بداخله، لافتا إلى أن 3 أطباء و4 ممرضين فقط يقدمون الرعاية للمرضى البالغ عددهم 180 مريضا ما زالوا عالقين بالمستشفى.
--(بترا)
رصد/رس/رق
23/11/2023 10:40:55

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